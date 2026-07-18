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Adana'da Kızılay personeline yönelik farkındalık eğitimi

Adana'da Kızılay personeline yönelik farkındalık eğitimi
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Adana'da Kızılay gönüllüleri ve personeline, evlilik ve aile hayatı ile madde bağımlılığıyla mücadele konularında eğitim verildi.

Adana'da Kızılay gönüllüleri ve personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Kızılay gönüllüleri ve personeline yönelik "Evlilik ve Aile Hayatı" ile "Madde Korunma Riski ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele" konularında eğitim verildi.

Ceyhan Kızılay Şubesi'nde düzenlenen eğitim programı, Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görev yapan uzmanlar tarafından Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında gerçekleştirildi.

Eğitimde katılımcılara sağlıklı aile yapısının güçlendirilmesi, evlilik hayatında iletişim, madde kullanım riskleri ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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