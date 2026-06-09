Bu kampta hem eğlendiler hem de eğitim aldılar

Adana'da bu sene 8'incisi düzenlenen Macera Kampı'nda çocuklar hem eğlendi hem de ormanlık alanda kamp yapıp kamp eğitimi aldı.

Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, hayırsever Yasin Oyanık ile birlikte merkez Çukurova ilçesinde 8'inci kez 'Macera Kampı' düzenledi.

2 gün süren kampa katılan çocuklar eğitmenler eşliğinde kamp yaparak doğa sevgisi öğrendi. Ayrıca çocuklar çeşitli aktivitelerle gönüllerince eğlendi. Ormanlık alanda geceleyen çocuklar, kamp eğitimi de aldı.

Kamp sonunda ise bütün çocuklara tablet hediye edildi.

Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, düzenledikleri 8'inci Macera Kampı'nda çocukların hem eğlenip hem de hayat boyu kullanacakları önemli kazanımlar elde etmelerini hedeflediklerini söyledi. Kampın bu yılki ana temasının 'Kimse Geride Kalmasın' olduğunu belirten Okur, çocuklara takım ruhu, dayanışma ve arkadaşlık bağlarının önemini uygulamalı olarak öğretmeye çalıştıklarını ifade etti. Önceki yıllarda yüzlerce katılımcıyla gerçekleştirdikleri kampları bu yıl 60 kişiyle sınırlandırdıklarını kaydeden Okur, bu sayede çocuklarla daha yakından ilgilenebildiklerini dile getirdi.

Kampa ilk kez katılan 11 yaşındaki Zeliha Çelik, çadırlarına yerleştikten sonra çeşitli oyunlar oynadıklarını ve yüz boyama etkinliklerine katıldıklarını belirterek, kampta çok keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Katılımcılardan Zehra Karakurt da kamp ortamını çok beğendiğini belirterek, çadırlarına yerleştikten sonra çeşitli oyunlarla eğlenceli anlar yaşadıklarını anlattı.

Mina Kartal ise kamp alanını ve etkinlikleri çok beğendiğini belirterek, yüz boyama başta olmak üzere birçok farklı aktiviteye katıldıklarını belirtti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı