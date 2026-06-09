Haberler

Bu kampta hem eğlendiler hem de eğitim aldılar

Bu kampta hem eğlendiler hem de eğitim aldılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bu yıl 8. kez düzenlenen Macera Kampı'nda çocuklar ormanlık alanda kamp yaparak doğa sevgisi öğrendi, çeşitli aktivitelerle eğlendi ve kamp sonunda tablet hediye edildi.

Adana'da bu sene 8'incisi düzenlenen Macera Kampı'nda çocuklar hem eğlendi hem de ormanlık alanda kamp yapıp kamp eğitimi aldı.

Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, hayırsever Yasin Oyanık ile birlikte merkez Çukurova ilçesinde 8'inci kez 'Macera Kampı' düzenledi.

2 gün süren kampa katılan çocuklar eğitmenler eşliğinde kamp yaparak doğa sevgisi öğrendi. Ayrıca çocuklar çeşitli aktivitelerle gönüllerince eğlendi. Ormanlık alanda geceleyen çocuklar, kamp eğitimi de aldı.

Kamp sonunda ise bütün çocuklara tablet hediye edildi.

Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, düzenledikleri 8'inci Macera Kampı'nda çocukların hem eğlenip hem de hayat boyu kullanacakları önemli kazanımlar elde etmelerini hedeflediklerini söyledi. Kampın bu yılki ana temasının 'Kimse Geride Kalmasın' olduğunu belirten Okur, çocuklara takım ruhu, dayanışma ve arkadaşlık bağlarının önemini uygulamalı olarak öğretmeye çalıştıklarını ifade etti. Önceki yıllarda yüzlerce katılımcıyla gerçekleştirdikleri kampları bu yıl 60 kişiyle sınırlandırdıklarını kaydeden Okur, bu sayede çocuklarla daha yakından ilgilenebildiklerini dile getirdi.

Kampa ilk kez katılan 11 yaşındaki Zeliha Çelik, çadırlarına yerleştikten sonra çeşitli oyunlar oynadıklarını ve yüz boyama etkinliklerine katıldıklarını belirterek, kampta çok keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Katılımcılardan Zehra Karakurt da kamp ortamını çok beğendiğini belirterek, çadırlarına yerleştikten sonra çeşitli oyunlarla eğlenceli anlar yaşadıklarını anlattı.

Mina Kartal ise kamp alanını ve etkinlikleri çok beğendiğini belirterek, yüz boyama başta olmak üzere birçok farklı aktiviteye katıldıklarını belirtti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

Kapıda arbede çıktı, Kurtulmuş yasak getirdi
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı

Bu kaçamağı affetmedi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt

Milyonların beklediği açıklamayı yaptı
Esrarengiz ölüm 12 yıl sonra aydınlatıldı! Dosya yeniden açıldı, gerçek ortaya çıktı

12 yıllık sır çözüldü! Dosya tozlu raflardan indi, gerçek ortaya çıktı
Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle! Kara listeye 3 dev eklendi

Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti
Cami kapısında namaza gelen cemaati şoke eden manzara

Namaza gelen cemaati şoke eden manzara
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti