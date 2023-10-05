AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünü ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nü ziyaret etti. Meyer-Landrut, enstitüde yapılan projeleri inceledi ve akademisyenlerle görüştü. Ziyaret sırasında çocuklara yönelik eğitimlerin önemi vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) Mersin'deki Deniz Bilimleri Enstitüsünü ziyaret etti.

Meyer-Landrut, beraberindeki 11 ülkenin Ankara büyükelçillikleri temsilcileriyle Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsüne geldi.

Kampüsteki projeleri inceleyen heyet, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu ve akademisyenlerden bilgi aldı, araştırmacılarla görüştü.

Meyer-Landrut, gazetecilere, Akdeniz'in ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Akdeniz ortak coğrafyamız, kırılgan bir ekosistem. Mutlaka korumamız gerekiyor ki denizler gelecekte de yaşamımızın bir parçası olmaya devam edebilsin. Burada çok şey öğrendik. Avrupalı ortaklarınızla da birlikte çalıştığınızı, işbirliği yaptığınızı öğrendik. Umuyoruz bu çalışmalar genişleyerek devam eder."

Enstitüde çocuklara yönelik eğitimler düzenlenmesinin önemini vurgulayan Büyükelçi Meyer-Landrut, "Eğer iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın etkilerini azaltmak istiyorsak bu öncelikle davranış değişikliğiyle başlayacaktır. Bu davranış değişikliğinin başarılması ancak çocukların eğitilmesiyle mümkün olur." dedi.

"Kurumumuz birçok AB projesi yürütüyor"

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu da ziyaretin kendileri için büyük motivasyon sağladığını, heyete, yaptıkları çalışmaları aktarma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Bölgedeki denizleri, denizlerin kırılganlığını ve "mavi ekonomi"ye yönelik fırsatları konuştuklarını aktaran Salihoğlu, şunları kaydetti:

"Kurumumuz birçok AB projesi yürütüyor. Bu kapsamda da AB ülkeleriyle, oradaki meslektaşlarımızla işbirliğini nasıl artırabileceğimiz konusunda kafa yorduk. İşbirliğini artırma yönünde bir yol haritası hazırlayıp kendilerine en kısa sürede ileteceğiz. Kendileri de bunu destekleyeceklerini belirttiler."