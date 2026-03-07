Haberler

Hatice Darıcılı, 30 yıl sonra üniversite okumaya başladı

Güncelleme:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne 34 yaş üstü kadınlar için sağlanan ek kontenjanla kaydolan 50 yaşındaki Hatice Darıcılı, eğitim hayatını yeniden başlatmanın mutluluğunu yaşıyor. Kadınlara eğitim çağrısında bulunan Darıcılı, 'Yeter ki isteyin, destek gelecektir.' dedi.

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) 34 yaş üstü kadınlara sağlanan ek kontenjanla Hemşirelik Bölümü'ne kaydolan Hatice Darıcılı (50), 30 yıl sonra liseyi okumak için yanında kaldığı akrabasının evine geri döndü. Bu kez üniversite okuyan ve ailesi Ankara'da yaşayan Darıcılı, "Kadınlar, hayallerinin peşinden koşsunlar, okusunlar. Eminim eşleri onları da destekleyecektir. Yeter ki istesinler, yeter ki dile getirebilsinler" dedi.

Bartın Hatipler köyünde çocukluk yıllarında okul imkanı bulamayan Hatice Darıcılı, Zonguldak'ta yaşayan halasının yanında kalarak lise eğitimini tamamladı. Bir süre çalışan Darıcılı daha sonra evlenip, 2 çocuk dünyaya getirdi. Halen Ankara'da yaşayan 2 çocuk annesi Darıcılı, 2024 yılında açılan 34 yaş üstü kadınlara üniversite eğitimi kolaylığı sağlayan özel kontenjan sayesinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne kaydoldu. Büyük oğlu da şu an okuduğu Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan Darıcılı, 30 yıl sonra tekrar halasının yanına dönüp, bu kez üniversite okumaya başladı.

'KÖYÜMÜZÜN İLK OKUYAN KIZ ÇOCUĞUYUM'

Şu an ikinci sınıfta okuyan bir yandan da BEUN Hastanesi'nde stajyer hemşire olan Hatice Darıcılı, "Eğitim hayatımın başlaması çok zor koşullardaydı. Babam köy adamıydı ama modern bir insandı. 'Kız çocukları okumaz' diyen herkesin karşısında durup, 'Kızımı okutacağım' dedi. Liseye kadar okudum hatta zor koşullarda okudum. Köyden şehre gelebilmek çok zor. Sabah 4'te kalkıp işçi servisleri ile güvenli olsun diye ailem işçilerin yanına katarak gönderiyordu. Akrabamın yanında kalarak okudum. Çünkü kız çocuklarının eğitim hayatı, okumak hakkı yoktu. Ben bu duvarı kıranlardanım aslında. Köyümüzün ilk okuyan kız çocuğuyum" dedi. Halası sayesinde okuduğunu belirten Hatice Darıcılı, "Yine şu an kalacak yerim yok, tekrar aynı akrabamın, halamın yanında kalarak eğitim hayatıma devam ediyorum. Çocuklarım, eşim Ankara'da. Eşim çalışıyor, memur aynı zamanda. Babaları olarak çocuklarının da başında" diye konuştu.

'İÇİMDE UKDEYDİ'

Darıcılı, "Eğitim hayatıma ara vermek zorunda kaldım. İçimde ukdeydi, çünkü çok zor şartlarda okumuştum. Bu kadar zor şartlarda okuyup da bir meslek sahibi olamamak. İşte babanın arkasında durup da senin onu başaramaman. Çocuğumla aynı mesleği yapacağım. Eşim arkamda, sonuna kadar destekliyor. Çocuklarım, 'Gurur duyuyoruz' diyor. Oğlumun akranlarıyla okuyorum. 18- 19 yaşındaki çocuklarla, ben 50 yaşındayım, onlarla okuyorum. Onlar bana 'Abla' diyor. Çocuklarımın hasretini gideriyorum onların yanında" dedi.

'HERKES BAŞARABİLİR'

Eğitimini bitirdikten sonra KPSS ile hemşireliğe atanmak istediğini söyleyen Darıcılı, "Kadınlar, hayallerinin peşinden koşsunlar, okusunlar. Eminim eşleri onları da destekleyecektir. Yeter ki istesinler, yeter ki dile getirebilsinler. Bunu dile getirebilmek, aslında bu işi başarmak demek. 'Ben istiyorum, ben hayalimin peşinden koşmak istiyorum.' Ben bunu yapabildiysem tüm kadınlar yapabilir. Herkes başarabilir, yeter ki dile getirip 'Evet' desinler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
