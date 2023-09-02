4. Yaratıcı Çocuk Festivali Başladı

Eğlenceli ve öğretici 100'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan 4. Yaratıcı Çocuk Festivali, KüçükÇiftlik Park'ta kapılarını açtı. Festivalde sanat atölyeleri, konserler, tiyatro oyunları ve daha birçok etkinlik yer alıyor. Festival, çocuklara eğlenceli deneyimler sunmayı hedefliyor.

Eğlenceli ve öğretici 100'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan "4. Yaratıcı Çocuk Festivali", KüçükÇiftlik Park'ta kapılarını açtı.

Festivalin açılışında konuşan yazar Şermin Yaşar, bu tarz etkinliklerin çocuklara önemli katkıları olduğundan bahsederek, "Çocuklarımıza en iyi deneyimi yaşatmak amacıyla etki alanını her yıl genişleten ve ilk yılından beri desteklediğim Yaratıcı Çocuk Festivali'nde yeniden sizlerle olduğum için çok mutluyum." dedi.

Yazar Sunay Akın da "Binlerce çocuğun hayallerinin bir araya geldiği, aileleri ile birlikte unutamayacakları anlar yaşadığı böyle bir organizasyonun, İstanbul'un festival tarihine bir armağan olduğunu düşünüyorum. Çocukların yaratıcı dünyasını ortaya çıkaran böylesine güzel bir festivalin bu yıl da destekçilerinden biri olmaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Festivalin Kurucusu Derya Topçu ise "Bugün binlerce İstanbullu, aile boyu bir eğlence için KüçükÇiftlik Park'a geldiler. Festival, her yıl olduğu gibi dev alanlarda binlerce çocuğu; yaratıcı sanat atölyeleri, enerji farkındalığı, ekoloji, tasarım, bilim ve ileri dönüşüm gibi çok önemli atölyelerle buluşturuyor. Son zamanların en büyük gösteri sahnesinde ise 30'un üzerinde konser, tiyatro ve şovlarla aileler çocukları ile birlikte eğlenmenin tadını çıkaracak. Bütün İstanbulluları festival neşesine katılmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Festival yarın da devam edecek

Festivalde sanat atölyelerinin yanı sıra enerji ve trafik farkındalığı, ekoloji, tasarım, bilim ve ileri dönüşüm atölyeleri de yapılıyor.

Yaratıcı Çocuk Festivali sahne programının ilk günü; Safiye ve Emrehan, Ezo Sunal ve Evrencan Gündüz konserleri ile başladı. Ayrıca tiyatro oyunları, mim sanatçıları, jonglörler, balon katlama sanatçıları ve sihirbazlar sahne aldı.??????

Cumhuriyetin 100. yılına özel 100 nitelikli etkinlik ile çocuklara eğlenceli deneyimler sunan festival yarın da devam edecek.