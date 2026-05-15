3 çocuk annesi kadın üniversiteyi okul birincisi olarak bitirdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) eğitim gören 39 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Tuna, Ormancılık Bölümü'nü okul birincisi olarak bitirdi. Tuna, mezuniyet cübbesini eşi ve çocuklarının gurur dolu bakışları arasında giydi.

BAİBÜ Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nun 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni, yağışlı hava nedeniyle okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. Törende Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nezih Okur ile okulu yaptıran Mudurnulu iş adamı Süreyya Astarcı katılımcılara hitap etti.

"Ben bu yaşta da hala okunabileceğini gösterdim"

Gençlik yıllarında eğitimine devam edemeyen ancak içindeki okuma aşkını yıllar sonra gerçeğe dönüştüren Sibel Tuna ise, okulunu birincilikle tamamlayarak başarıya imza attı. Tuna, "39 yaşındayım ve üniversite sınavına girip Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı'nı okudum. Bu sene mezun oldum, çalıştım ve başardım. Çok sevinçliyim. Küçükken okuyamamıştım, devam edememiştim. Orman sevgim yüzünden bu bölümü seçtim. Buraya gelirken ilk amacım çocuklarıma örnek olmaktı. Onlara örnek olduğumu da düşünüyorum. Ben bu yaşta da hala okunabileceğini gösterdim. Bütün ailem, eşim, çocuklarım, anneannem burada. Hepsine ve hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok duygulandım, çok ağladım"

Eşinin başarısıyla gurur duyduğunu ve ona her zaman destek olduğunu dile getiren Ali Tuna, "Allah eşimden razı olsun. Okurken evi de, çocukları da ihmal etmedi. Okul birincisi oldu, 'Maşallah' diyorum" şeklinde konuştu.

Kızı Emine Tuna ise, "Annemle gurur duyuyorum. Benim en büyük öncülerimden biri kendisi. Çok duygulandım, çok ağladım. Çok büyük bir şey başardı. Ben de inşallah ileride eczacılık okumak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duygusal anların yaşandığı mezuniyet töreninde öğrenciler, mutluluklarını aileleriyle paylaştı. - BOLU

