Haberler

33 hafız icazetlerini dualarla aldı

33 hafız icazetlerini dualarla aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İhya İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Gülsüm Hanım İhya Kız Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 33 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.

İhya İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Gülsüm Hanım İhya Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 33 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.

İhya Vakfı'nın 30. kuruluş yılı dolayısıyla merhume Yaşar Gürdal anısına gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından hafızlık eğitimini tamamlayan 33 öğrenci sahneye davet edilerek taçları takıldı, icazet belgeleri ve çeşitli ödüller takdim edildi. Hafızlık eğitimine yeni başlayan 25 öğrenciye ise ilk Kur'an-ı Kerim'leri hediye edildi.

Programda konuşan İhya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Yıldırım, 33 hafızın icazet sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Kur'an'ın nurunun gelecek nesillere aktarılmaya devam etmesi temennisinde bulundu.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ise Kur'an-ı Kerim'in özgürce öğrenilip yaşanabildiği günlerin büyük bir nimet olduğunu ifade ederek, yetişen her hafızın geleceğe bırakılan en kıymetli emanetlerden biri olduğunu söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da sivil toplum kuruluşlarının emek ve fedakarlık gerektiren çalışmalarıyla toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, hafızlık eğitiminden insani yardımlara kadar birçok alanda gönüllülerin önemli hizmetler yürüttüğünü dile getirdi.

Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu ise hafızlığın yalnızca Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten ibaret olmadığını, asıl hedefin Kur'an'ı anlayan, yaşayan ve hayatına rehber edinen nesiller yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, hafızların yetişmesinde öğrencilerin yanı sıra aileleri ve hocalarının da büyük emek verdiğini belirterek, hafızlık hizmetinin devlet, millet, aileler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin ortak katkısıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

Vali Gül, hafızlık eğitimini tamamlayan 33 öğrenciyle birlikte hocaları ile anne ve babalarının da umreye gönderileceğini müjdeledi.

Dua ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren programda, Kur'an-ı Kerim'i gönüllerine nakşeden hafızlar ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, İhya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Yıldırım, vakıf yöneticileri, eğitimciler, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun 'Erdoğan' hassasiyeti: Düşünmeden reddetti

Erdoğan detayı bomba! İşte Davutoğlu'nun reddettiği teklif

Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı

Bir annenin en zor günü! Feryadı yürek dağladı
Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu! Dehşet anları anbean kamerada

Önce yasak aşkına sonra kendine sıktı! İkisi de artık mezarda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter

MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada

Sokakta buldu, gönlünce harcadı! Soğukkanlılığı pes dedirtti
Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş

Yanındaki kadının kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız
Başkanın 'Gelmeyin' paylaşımı tartışma sebebi oldu

Belediye başkanından ortalığı karıştıracak paylaşım: Gelmeyin
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!