30 Ağustos Zafer Bayramı Didim'de Fener Alayı ve Bulutsuzluk Özlemi Konseri ile Kutlanacak

Didim Belediyesi tarafından organize edilen program çerçevesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, Fener Alayı yürüyüşü ve Bulutsuzluk Özlemi konseri ile kutlanacak. Yürüyüşün ardından Türk Rock grubu Bulutsuzluk Özlemi, Cumhuriyet Kent Meydanı'nda sahne alacak. Tüm vatandaşlar davetlidir.

30 Ağustos Zafer Bayramı Didim'de Fener Alayı yürüyüşü ve Bulutsuzluk Özlemi konseri ile kutlanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Didim, her yıl olduğu gibi bu yılda bir programla kutlayacak.

Didim Belediyesi tarafından organize edilen program çerçevesinde 30 Ağustos Çarşamba günü Saat 20.00'de Didim Belediyesi önünden Fener Alayı gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Kent Meydanı'na kadar marşlar ve şarkılar eşliğinde yürüyüşün ardından Saat 21.00'de Kent Meydanı'nda birbirinden güzel şarkıları ile Türk Rock grubu "Bulutsuzluk Özlemi" sahne alacak.

Konsere tüm vatandaşları davet eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu her zamanki gibi Didim'de bir başka yaşanacak. 30 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de Didim Belediyesi önünde başlayacak Fener Alayı yürüyüşü ve Saat 21.00'de Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan Bulutsuzluk Özlemi konserine tüm halkımız davetlidir." ifadelerini kullandı. - AYDIN