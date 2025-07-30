2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandı

Üniversite adaylarının sabırsızlıkla beklediği tercih dönemi resmen başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2025- Yks Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu 30 Temmuz Çarşamba günü yayımlayarak tercih maratonunu başlattı. Adaylar, tercihlerini 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

2025 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Yayımlanan tercih kılavuzu; üniversite ve bölüm bazında kontenjan bilgileri, 2024 yılına ait taban puanlar, başarı sıralamaları, öğrenim süreleri ve özel koşulları kapsıyor. YÖKATLAS üzerinden taban puanlar ve başarı sıralamaları ışığında yapılacak tercihler öncesi adayların dikkatle inceleme yapması gerekiyor.

İşte ön bilgilerin yer aldığı kılavuz:

TERCİHLER 1 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

2025 YKS tercih süreci, 1 Ağustos Cuma günü başlayacak ve 13 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Adaylar, tercihlerini yalnızca ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Giriş için T.C. kimlik numarası ve şifre yeterli olacak. Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de tercihler bireysel olarak gerçekleştirilebilecek.

Posta, fax, elektronik posta vb. yöntemlerle gönderilen tercih listeleri işleme alınmayacak ve cevaplanmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

TERCİH DÖNEMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tercih kılavuzu, adayların hedeflerine uygun bir yükseköğretim programına yerleşmeleri için önemli bir kaynak sunuyor. Tercih süreci boyunca adayların:

Taban puanlar ve başarı sıralamalarını dikkatle analiz etmesi,

Kontenjan ve özel koşulları göz önünde bulundurması,

Güncel duyuruları düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.

Adayların, tercih yapmadan önce kendi sıralamalarına uygun, mantıklı ve çeşitli alternatifler içeren bir tercih listesi oluşturması öneriliyor.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirmelerde adaylar puanlarına, tercih sıralamasına ve üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilecek. Aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Yerleştirme puanı eşit olması durumunda TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL puanı büyük olana öncelik verilecek.