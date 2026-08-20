ÖSYM, 2026-YÖKDİL/2 Sonuçlarını Açıkladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2026-YÖKDİL/2 sınavının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını ve sonuçların açıklandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) sonuçlarını açıkladı.
Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı