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ÖSYM, 2026-YÖKDİL/2 Sonuçlarını Açıkladı

ÖSYM, 2026-YÖKDİL/2 Sonuçlarını Açıkladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2026-YÖKDİL/2 sınavının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını ve sonuçların açıklandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) sonuçlarını açıkladı.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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