ÖSYM, 2026-YÖKDİL/2 Sonuçlarını Açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) sonuçlarını açıkladı.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı