Haberler

2026-KPSS Alan Bilgisi 1. oturum başladı

Güncelleme:
+263 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 1. oturumu başladı.

2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 1. oturumu başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 1. oturumu başladı. Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak.

56 bin 575 adayın başvurduğu birinci oturum, 12.45'te sona erecek.

Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 12 Eylül mesajı: Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 12 Eylül mesajı

Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak

Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çok konuşulacak sonuç
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

Ve Oğuz Çetin'den İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
Vanlı Kara Haydar'la evlenmeden önce bakın ne demiş: Para benim için önemli değil

Vanlı Kara Haydar'ın eşinin para sözleri ortaya çıktı
Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Utandıran görüntüler