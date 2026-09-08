Haberler

2026 - DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ( Ösym ) tarafından 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından 27 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk iki tur sonuçları

Üsküdar Belediyesi'nde seçim başladı! İşte ilk iki tur sonuçları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı

Arda Şampiyonlar Ligi'nde yok! "Kusura bakma" diyerek açıkladı
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
İstanbul'da çalıştığı şirketten 122 milyon lira çalan muhasebe müdürü yakalandı

122 milyonluk dev vurgun! Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı
Belçika'dan yönetilen örgüte İzmir'de darbe! 87 taşınmaz ve 4 tekneye el konuldu

Belçika'dan yönetilen örgüte İzmir'de darbe! 87 taşınmaz ve 4 tekneye

Türkiye, PISA 2025'te her alanda sıralamasını yükseltti

Türkiye'den büyük başarı! Her alanda yükselen tek ülke oldu
Üsküdar seçimlerine damga vuran görüntü! Adayın adını yanlış yazdılar

Üsküdar seçimlerine damga vuran görüntü! Adayın adını yanlış yazdılar