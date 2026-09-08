2026 - DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ( Ösym ) tarafından 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından 27 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı