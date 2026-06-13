Haberler

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Birinci dönem 14 Eylül 2026'da başlayıp 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 arasında, ikinci dönem ise 8 Şubat 2027'de başlayacak. Eğitim yılı 25 Haziran 2027'de tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan '2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi' konulu genelge, 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderildi. Genelge kapsamında, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin eğitim faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile öğretmenlerin mesleki çalışmaları, öğrencilerin uyum süreçleri ve ara tatil dönemleri belirlendi. Buna göre öğretmenlerin yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık amacıyla gerçekleştireceği mesleki çalışmalar 1 Eylül Salı günü başlayacak.

Okullarda birinci dönem, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ara tatiller kaldırıldı mı? İşte 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

Ara tatil kaldırıldı mı? Karar netleşti, işte 2026-2027 eğitim takvimi
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi

Görüntü Ankara'dan! Her şey dakikalar içerisinde oldu

İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir

Savaşın bitmesi an meselesi! İran imza için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

Ünlü oyuncunun uyuşturucu yazışmaları ifşa oldu: Acil lazım kanka
Akrabaların uzun namlulu silahlarla kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç olay! Akrabalar uzun namlulu silahlarla birbirini taradı
Yer: Konya! Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Fırtına Deresi'nde kurtarma operasyonunda facia, hem kayıp genç hem de AFAD personeli yaşamını yitirdi

Acı üstüne acı: Kayıp genci arama çalışmasından kahreden haber
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor

Sanatçıların Kılıçdaroğlu'na şarkı yasağına Türkiye Sanatçılar Birliği'nden tepki

Yasak koyan sanatçılara TSB'den tepki: Yuh'lar rafa mı kalkacak?
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek