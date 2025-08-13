YKS tercih süreci bugün sona eriyor

Üniversite adayları için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih süreci, 1 Ağustos'ta başlayan işlemlerle bugün akşam 23.59'a kadar devam ediyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, adayları tercihlerini tamamlamaları konusunda uyardı.

ÜNİVERSİTE adayları için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar, saat 23.59'a kadar tercihlerini yapabilecek.

Yks sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci 1 Ağustos'ta başladı. Tercih işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin ( Ösym ) 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden yapılıyor. Adayların tercihlerini, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda yapması gerekiyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, üniversite tercihlerinin son günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ersoy, "Kıymetli kardeşlerim, 2025-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri bugün 23.59 itibariyle sona erecek. Tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

