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Lionel Messi dev ekranda gösterildi, stadyumda yer yerinden oynadı

Lionel Messi dev ekranda gösterildi, stadyumda yer yerinden oynadı Haber Videosunu İzle
Lionel Messi dev ekranda gösterildi, stadyumda yer yerinden oynadı
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Arjantin ve dünya futbolunun yıldız ismi Lionel Messi'nin dev ekranda gösterilmesiyle birlikte stadyumda büyük bir gürültü yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda heyecan son sürat devam ederken, Arjantin ile Avusturya arasındaki kritik karşılaşma öncesinde tribünlerde unutulmaz anlar yaşandı. Dev turnuvanın en çok ilgi gösterilen oyuncularından biri olan Lionel Messi, tribünleri coşturdu.

EKRANA GELMESİYLE BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ YAŞANDI

Takımların ısınmak için sahaya çıkacağı esnada, Arjantin’in ve dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi’nin görüntüsü stadyumun dev ekranına yansıtıldı. Yıldız oyuncunun ekranda belirmesiyle birlikte tribünleri dolduran on binlerce futbolsever adeta çılgına döndü. Stadyumda yükselen devasa tezahürat ve alkış tufanı, turnuvanın coşkusunu zirveye taşıdı. 

MESSI'YE BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ

Messi’nin son Dünya Kupası serüvenine tanıklık etmek isteyen futbol tutkunları, kulakları sağır eden bir gürültüyle efsane oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu. Maç öncesi yaşanan bu görkemli anlar, turnuvanın unutulmazları arasına girdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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