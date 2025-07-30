2025 YKS Kılavuzu Yayınlandı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin 'https://www.osym.gov.tr' adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025- Yks Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan; kılavuzun yayınlanmasının ardından tercih işlemleri 1-11 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.