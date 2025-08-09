2025-YKS'de Hukuk Fakültelerine Giriş Barajı 125 Bin Olarak Belirlendi

Güncelleme:
YÖK Başkanı Erol Özvar, 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş için başarı sıralaması barajının 125 bin olduğunu duyurdu. Tercih işlemleri 13 Ağustos'a kadar sürecek.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "2025- Yks tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danıştay 8'nci Dairesi'nin, Yükseköğretim Kurulu'nun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının '2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere' ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatarak, "Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır. Bilindiği üzere tercih süreci 13 Ağustos'a kadar devam edecektir. Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Bu vesileyle tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
500
