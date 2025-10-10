2025 KPSS A Grubu Sonuçları Açıklandı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Ösym'den yapılan yazılı açıklamada, 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebileceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile Alan Bilgisi Oturumu'nun madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığı, itirazların bilimsel açıdan değerlendirilerek 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği belirtildi.