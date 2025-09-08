2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

ANKARA'da, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler dersbaşı yaptı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ülke genelinde 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen dersbaşı yaptı. Yeni eğitim-öğretim yılı, tüm kademelerde 742 binden fazla derslikte başladı. 184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz şekilde ulaştırıldı. Bu yıl okullarda yeniden forma giyme zorunluluğu da geldi. Okul formalarında herhangi bir marka ya da logo bulunmayacak. Belirlenen okul forması 4 yıl geçerli olacak ve değiştirilmeyecek. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Timur Ortaokulu'nda da öğretmen ve veliler ilk ders heyecanı yaşadı. Veliler, ilk gün çocuklarını yalnız bırakmadı. Okul bahçesinde sıra oluşturan öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk ders zili ile beraber yeni eğitim öğretim yılına başladı.

İLK DERS KONUSU 'YEŞİL VATANI KORUMA'

Bakanlık tarafından eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler plandı. Tüm kademelerde ilk ders konusu ise 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak' temasıyla yapılacak.

İLK ARA TATİL 10-14 KASIM'DA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre; birinci dönem ara tatili 10 Kasım'da başlayacak ve 14 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler, ilk dönem karnelerini 16 Ocak'ta alacak. Yarıyıl tatili de 19 Ocak'ta başlayıp 30 Ocak'ta tamamlanacak. İkinci dönem ise 2 Şubat'ta başlayacak ve 26 Haziran'da sona erecek. İkinci dönem ara tatili de 16 Mart ile 20 Mart tarihleri arasında yapılacak.