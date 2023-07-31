2023 YKS Tercih İşlemleri Başlıyor

2023 YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek. Tercih döneminde öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Tanıtım Koordinatörü Cihan Kuzgun, "Tercih yaparken sıralamalarınızı lütfen göz önüne alarak listenizi oluşturun. Puanınız tercih etmek istediğiniz bölüme yetebilir fakat sıralamanız uygun değilse yerleşme ihtimalinizin düşük olduğunu unutmayınız" dedi.

2023 YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek. Tercih döneminde öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Tanıtım Koordinatörü Cihan Kuzgun, "Tercih yaparken sıralamalarınızı lütfen göz önüne alarak listenizi oluşturun. Puanınız tercih etmek istediğiniz bölüme yetebilir fakat sıralamanız uygun değilse yerleşme ihtimalinizin düşük olduğunu unutmayınız" dedi.

YKS sonrasında tercih sürecinin en az sınav hazırlık süreci kadar adayları ve ailelerini heyecanlandırdığını söyleyen Kuzgun, YKS tercih süreci için tavsiyelerini şu şekilde sıraladı:

"Kendinizi tanıyın ve tercih edeceğiniz mesleğin sizin için uygun olup olmadığını araştırın. Eğer sizin için uygun bir alan ve meslek değilse tercih listenizde yer vermeyin,

Düşündüğünüz bölümün çalışma şartlarını ve sahalarını araştırın. Sizlere uygun olan bölümlere karar verdikten sonra kamu ve özel olmak üzere istihdam oranlarını inceleyin,

Tercih edeceğiniz bölümün bir önceki yıla ait verilerini inceleyin. Bu konuda ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzdan ve Yökatlas sitesinden yardım alın. Kontenjan sayılarını, sıralama ve puan verilerine göz atıp, kendi sıralamanız ile kıyaslamasını yapın,

Bölümdeki ve genel kontenjanlardaki artışları göz önüne alın. Artış ve azalış durumlarının sıralamalara etkisi olduğunu unutmayın,

Tercih edeceğiniz üniversite ve şehri belirleyin. Üniversitenin ve şehrin yapısına dikkat edin. Tercih etmek istediğiniz kampüsün şehir merkezinde mi yoksa ilçede mi olduğuna dikkat edin. Sizleri tatmin etmeyecek ve mutlu olmayacağınız yerleri listenizde bulundurmayın,

Bölümün akademik kadrosunu ve bölümde yapılan çalışmaları, tercih etmeyi düşündüğünüz üniversitelerin internet sayfalarından inceleyin. Fikir sahibi olmadan listenize eklemeyin,

Bölümleri tercih ederken laboratuvar veya uygulamalı dersler için uygun alanları kontrol edin. Sizleri tatmin etmeyen yerleri listenize almayın,

Erasmus vb. öğrenci değişim programlarını araştırın. Üniversiteler arasındaki protokolleri inceleyin. Dil eğitimi imkanlarını araştırın,

Üniversitenin, şehrin ve bölümün size sunacağı imkanları değerlendirin ve tercihlerinizde bunu göz önünde bulundurun,

Çift anadal ve yandal programları hakkında bilgi sahibi olun,

Tercih yaparken sıralamalarınızı lütfen göz önüne alarak listenizi oluşturun. Puanınız tercih etmek istediğiniz bölüme yetebilir fakat sıralamanız uygun değilse yerleşme ihtimalinizin düşük olduğunu unutmayınız,

Lisans (4 Yıllık), ön lisans (2 Yıllık) fark etmeksizin sıralamaya bakmaktan vazgeçmeyin. Tercihlerde özel koşulları okumadan tercih yapmayın. Sizler için verilen bu bilgilerin tercih dönemi içinde daha sonra kayıt dönemi içinde önemli olduğunu unutmayın,

OBP'nin yerleştirme puanına ait sıralamaya etki ettiğini bilin. Eğer üniversiteye kayıt yaptırmayacaksa adayların tercih yapmaması daha sağlıklı olacaktır. Bu sene tercih yapıp yerleşirseniz -açıköğretim dahil- kaydolmazsanız dahi puanınızın kesileceğini unutmayın,

Kendi sıralamanızın yüzde 15-30 yukarısından başlayarak istek sırasına göre yüzde 50-60 oranında aşağıya indirmeniz yerleşme ihtimalinizi artıracaktır,

Birden fazla bölüm tercih listenizde olacak ise eğer, çeşitlilik çok olsun diye çok fazla bölümü listenize almayın. En fazla belirlediğiniz 3 veya 4 bölümü sıralamanıza uygun şekilde listelerinize yerleştirin. 24 tercih hakkınız bulunmaktadır. 24 tercihin hepsini doldurmanız sizler açısından daha sağlıklı olacaktır."