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20 yıldır görev yaptığı okuldan alkışlar eşliğinde hüzünle ayrıldı

20 yıldır görev yaptığı okuldan alkışlar eşliğinde hüzünle ayrıldı
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Diyarbakır Kocaköy'de 20 yıldır görev yapan müdür yardımcısı Ümit Yiğit, öğrenci ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde hüzünle okulundan ayrıldı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bulunan Çok Programı Anadolu Lisesi'nde 20 yıldır görev yapan müdür yardımcısı Ümit Yiğit, öğrencileri ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde hüzünle ayrıldı.

Okulun müdür yardımcısı Ümit Yiğit, 20 yıldır Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görev yaparak binlerce öğrencinin hayatına dokunup eğitim kariyerlerine yön verdi. Yiğit, yıllar içinde yetiştirdiği öğrencileriyle meslektaş olup aynı okulda görev yapamaya devam etti. Öğrencilerinin sevgisi ve meslektaşlarının takdirini kazanan Yiğit, mezun olduğu okulun koridorlarından hüzünle alkışlar eşliğinde ayrıldı.

Yiğit'in yeni görev yerinin atama kararlarının açıklanmasıyla belli olacağı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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