İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu

Öğretmen atamalarına ilişkin takvim artık netlik kazandı. Ön başvurular 20 Mayıs'tan itibaren alınacak, sözlü sınavlar ise 1 Temmuz itibarıyla yapılmaya başlanacak. Bu atama döneminde3 bin 263 ile sınıf öğretmeni en fazla alım yapılan branş oldu.Sınıf öğretmenliğini, 2 bin 499 kadroyla özel eğitim öğretmenliği, bin 597 kadroyla rehberlik öğretmenliği, bin 594 kadroyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 968 kadroyla İngilizce öğretmeni takip ediyor.

SÖZLÜ SINAVLAR 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

EN ÇOK VE EN AZ ATAMA YAPILAN BÖLÜMLER BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 2 sayfalık "Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan tablosu" yayınlandı.

Listede yer alan ve en az atama yapılacak branşlardan bazıları ise şu şekilde: