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İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bakanlığın hesabından taban puan ve kontenjan tablosu da yayınlandı. Böylece en fazla ve en az atama yapılacak bölümler de kesinleşti.

Öğretmen atamalarına ilişkin takvim artık netlik kazandı. Ön başvurular 20 Mayıs'tan itibaren alınacak, sözlü sınavlar ise 1 Temmuz itibarıyla yapılmaya başlanacak. Bu atama döneminde3 bin 263 ile sınıf öğretmeni en fazla alım yapılan branş oldu.Sınıf öğretmenliğini, 2 bin 499 kadroyla özel eğitim öğretmenliği, bin 597 kadroyla rehberlik öğretmenliği, bin 594 kadroyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 968 kadroyla İngilizce öğretmeni takip ediyor.

SÖZLÜ SINAVLAR 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

EN ÇOK VE EN AZ ATAMA YAPILAN BÖLÜMLER BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 2 sayfalık "Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan tablosu" yayınlandı.

KONTENJAN VE PUAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Listede yer alan ve en az atama yapılacak branşlardan bazıları ise şu şekilde:

  • Psikoloji
  • Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
  • Denizcilik /Gemi Elektroniği
  • Denizcilik/Gemi Makineleri
  • Farsça
  • Geleneksel Türk Sanatları
  • Gemi Yapımı/Gemi Donatım
  • Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
  • Muhasebe ve Finansman
  • Tekstil Teknolojisi
  • Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar
  • Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik
Haberler.com / Eymen Dursun - Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Eğitim Yaşam Haberler

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Yorumlar (14)

Doğrucu deli:

Aslan payı yine dün kültürünün yazık haftada iki ders var sadece hele rehber öğretmen ne iş yapıyor bir ilkokulda iki tane var ikisinin de odası var çay sigara başka dertleri yok.Bazı branşlar haftada iki-üç gün okula gidiyor. Sınıf öğretmeni hariç gerisine gerek yok rehberlik ve din kültürü hiç gerek yok.Adaletli değil dağılım.Ve mülakat işi kalkmalı torpili olan mülakat ile yüksek puan alanın önüne geçip atanıyor.

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Adem:

Hee.hatta okulları da kapatak.olma mı

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Es Es:

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. Diğer bütün branşlardan daha çok her zaman bu kadar kadro açılmasının ne anlamı var. Hiç bir işe yaramayan bir branş. Daha çok eğitim ve bilime dayalı olması gerekirken din kültürü

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D:

Boş konuşmuşsun kardeş. Hak böyle aranmaz. Ahlak olmadan bilim ne olur sen düşün.

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halit kaktüs:

Bu ders olmasın sonra ortalık cemaat müritleri ile dolsun dimi.

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Ali Bolat:

din kültürü hocası olup cemaatçi olmayan.pek de hoca yok. asıl dinkulturu ile bebelere cemaatler sevdiriliyor

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duyarlı vatandaş:

Bir gün bakanlığa geçersen rehberlik genel müdürlüğünü çok yakından ele alırım. Rehber öğretmen okulda pek işlevi olmadığı gibi diğer öğretmenlerin çalışma performansını etkiliyor. Dilim varmıyor ama ne iş yapıyorlar!!! Sözüm bir kaç düzgün çalışanı kapsamıyor tabiki!

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JY:

EN ÇOK ATAMA OLMASI GEREKEN MATEMATİK, FEN BİLİMLERİ VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ OLMASI LAZIM AMA LİSTESE BU DETSLERİ GÖREMEDİM AMA YİNE DİN DERSİ ÜST SIRALARDA. YAZIK ÇOK YAZIK BU ÜLKE ADAM OLMAYACAK. OSMANLI TEKNOLOJİDE GERİ KALDIĞI İÇİN YOK OLDU AMA BİZ HALA DERSİMİZİ ALMAMIŞIZ. MATEMATİK, FEN, BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BİLMEDEN NASIL KALKINACAĞIZ.

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Sedat A.:

Sözlü mülakat varsa adelet yoktur torpil vardır. Seçimde kalkacak diye söz verilmişti.

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Anil Ulker:

Din kültür ahlak tan bıktık yıllardır var hiç bir faydası yok demek ki kaldırılsın zorunlu din dersi saçmalığı

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