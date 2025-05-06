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16 Yaşındaki Öğrenciden Örnek Davranış

16 Yaşındaki Öğrenciden Örnek Davranış
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Adana'da bir markette kasiyeri bulamayan Dila Çeliktopuz, aldığı suyun ücretini tezgaha bırakarak örnek bir davranış sergiledi. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğrenciyi makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

'EKSTRA BİR ŞEY YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM'

Adana Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, girdiği markette kasiyeri bulamayınca aldığı suyun ücretini tezgaha bırakarak, yanındaki deftere de not yazan Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi öğrencisi Dila Çeliktopuz'u (16) makamında ağırlayarak çiçek verip, satranç takımı hediye etti. Tüfekçi, Çeliktopuz'un hareketinin tüm gençlere örnek olmasını istedi. Çeliktopuz ise "Yaptığım davranış sosyal medyada çok ilgi gördü ama ben ekstra bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Olması gereken zaten buydu" dedi.

'YAPTIĞI DAVRANIŞ ÇOK HOŞUMA GİTTİ'

Ziyaretin ardından Dila Çeliktopuz ile iş yeri sahibi Suphi Erboğa (50) bir araya geldi. Çeliktopuz'a teşekkür eden Erboğa, "Sabah kendime kahvaltı hazırlamak için marketin arkasına gitmiştim. Geri döndüğümde 20 lirayı gördüm. Kamera kayıtlarına baktığımda bu güzel kızımızı gördüm. Yaptığı davranış çok hoşuma gittiği için sosyal medyada görüntülerini paylaştım. Bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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