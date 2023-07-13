12. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Yalova'da Düzenlenecek

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından düzenlenecek olan 12. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Yalova Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Kongre, sosyal bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmeyi ve nitelikli akademik üretime katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Başvurular 17 Temmuz'a kadar yapılabilecektir.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından 15-18 Kasım'da Yalova'da "12. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi" düzenlenecek.

Derneğin açıklamasına göre, Yalova Üniversitesi işbirliğinde yapılacak kongre, sosyal bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmeyi, nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu yıl Yalova Üniversitesinde düzenlenecek kongreye lisansüstü düzeyde çalışmalar yapan ya da bu çalışmalarını son iki yılda tamamlamış olan araştırmacılar başvurabilir. Kongreye katılacak araştırmacıların, 17 Temmuz'a kadar http://tlck.org.tr/ adresi üzerinden genişletilmiş özet metni göndermeleri gerekiyor.

Nitelikli akademik çalışmaların artmasına katkı sunmayı hedefleyen kongreye, önceki dönemlerde lisansüstü düzeyde araştırmalarına devam eden akademisyenler tarafından binlerce başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 615'i, 31 ciltlik kitapta yayımlanarak kalıcı hale getirildi.