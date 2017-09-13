Eğitim Yılı Öncesi Çocuklar İçin Eğlenceler Sürüyor

Denizli Pamukkale Belediyesi, eğitim öğretim yılı öncesinde mahallelerdeki çocuklar etkinliklere devam ediyor.



Pamukkale Belediyesi, tarafından düzenlenen "Pamukkale'de çocuklar eğleniyor" projesi Irlıganlı ve Zümrüt Mahallelerinde devam etti. Irlıganlı Mahallesi'nde Şehit Piyade Onbaşı Bayram Güzel İlkokulu bahçesinde ve Zümrüt Mahallesi'nde Hüsamettin Kulaklı İlkokulu bahçesindeki şenlik alanlarında çocuklar kurulan stantlarda doyasıya eğlendi. Miniklerin eğlencesine eşlik eden Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Pamukkale'de çocuklar eğleniyor diyerek, çocuklarımızın yoğun bir eğitim hayatına girmeden doyasıya eğlenmelerini istedik. İlçe halkımızın sağlıklı, güvenli, mutlu olduğu bir ilçede yaşayabilmesi için rutin belediyecilik hizmetlerimizle birlikte sosyal belediyecilik hizmetlerimizle öncülük ediyor, aynı zamanda da düzenlediğimiz eğlenceli etkinliklerle de sosyal yaşantılarına güzellik katmaya çalışıyoruz" dedi.



Şenliğe çocukların getiren vatandaşlar ise, projeden memnun kaldıklarını söylediler. Pamukkale Belediyesi'nin şenlik alanında palyaço gösterilerinin yanı sıra limonata ve dondurma ikramları yapıldı. Çocuklar saatlerce oyun alanlarında eğlenmenin tadını çıkardı. - DENİZLİ