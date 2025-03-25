Sendikanın güncel yönetimiyle ilgili bilgi arayanlar "Eğitim Sen sendika başkanı kimdir?" sorusunun cevabını arıyor. Eğitimde laiklik, kamusal hizmet ve bilimsel yaklaşım gibi temel ilkeleri savunan Eğitim Sen'in liderliğini üstlenen isim, sendikanın mücadelesine yön veriyor. Peki, Eğitim Sen sendika Başkanı kimdir?

EĞİTİM SEN SENDİKASI NEDİR?

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ya da kısaca EĞİTİM SEN, 23 Ocak 1995'te kurulmuş, şu anda Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı olarak eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri iş kolunda örgütlenen sendikadır. Genel merkezi Ankara'dadır.

EĞİTİM SEN SENDİKA BAŞKANI KİMDİR?

Eğitim Sen'in önceki genel başkanı Nejla Kurul'dan görevi devralan Kemal Irmak, sendikanın yeni dönem lideri olarak görev yapmaktadır.

Kemal Irmak, eğitim politikaları konusunda yaptığı açıklamalarla öne çıkıyor. Özellikle laiklik, kamusal eğitim ve bilimsel müfredat vurgusuyla dikkat çeken Irmak, sendika içerisinde mücadele hattını bu başlıklar etrafında şekillendirmektedir.