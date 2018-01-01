Eğitim-Sen'den Artuklu Üniversitesi Rektörü Ağırakça'ya Tepki

MARDİN Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Ağırakça'nın son dönemlerde yaptığı uygulamalara tepki gösteren Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Şube Başkanı Mustafa Bozan, Rektörün uygulamalarının okuldaki akademik ortamın tahrip olmasına neden olduğunu ileri sürdü.



Eğitim-Sen Mardin Şube Başkanı Mustafa Bozan, yaptığı yazılı açıklamada, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Ağırakça'nın uygulamarını eleştirdi. Bozan açıklamasında, Artuklu Üniversitesi'nin barındırdığı zengin ve üretken akademik ortamın son üç yılda bilinçli olarak tahrip edildiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:



"Halihazırda üniversitede çalışan öğretim elemanları, memurlar, şahsi çıkarlar ve kişisel ilişkiler üzerinden ayrıştırıldı. İdari ve yönetici kadrolar tarafından akademisyenlerin ders içeriklerine, ders işleme biçimlerine ve araştırmalarına doğrudan veya dolaylı müdahalelerde bulunmak adına, öğrenciler ve öğretim elemanları arasındaki karşılıklı güvenin zedelenmesine sebep olacak inisiyatiflerin alınmasına göz yumuldu, hatta desteklendi. Rektör Ağırakça, kamuoyunda en son bazı AKP'lilerin Mardin il yönetimi seçimi ile ilgili 'Partimizden çek elini kardeşim' tepkisine 'Ben Genel Başkanımızın Mardin temsilcisiyim' diye yanıt vererek yer almıştı. Özellikle içinden geçtiğimiz OHAL süreciyle, sorumluluğunu Bakanlar Kurulu'nun YÖK'e, YÖK'ün üniversite rektörlüklerine, rektörlerin ise YÖK'e attığı hukuksuz KHK listeleri vasıtasıyla tüm ülkede akademik dünya çölleştirilmiş durumda. Sözde darbeyle mücadele amacı altında Türkiye genelinde üniversiteler, bünyelerindeki muhalif ve çok değerli akademisyenlerini yitirdi. İyice tarumar olmuş ve aslında pek çok bölümün açılabilme şartlarını bile yitirdiği üniversitelerden biri de Mardin Artuklu Üniversitesi'dir. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde akademik izinlerin herhangi bir kıstas gözetilmeden keyfiyetle onaylanması ya da reddedilmesi, idari soruşturmaların ve cezaların düşünceleri beğenilmeyen akademisyenlerin ifade özgürlüklerini engelleme maksadıyla kullanılması, ders içeriklerine yönelik keyfi müdahaleler gibi birçok hak ihlali yaşanmıştır." - Mardin