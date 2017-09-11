Eğitim Programı Tanıtım Planlama ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından güncellenen öğretim programları tanıtım, Planlama ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.



Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanı Bekir Erdoğan, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 2017-2018 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Etik değerlerden yoksun, toplumda yara haline gelmiş insanları düşündükçe bunun, ruhsuz bir okul ve ruhsuz bir eğitim anlayışının eseri olduğunu düşünüyorum. Her öğretmen, meslek yemini edip göreve başlarken bu bilince sahiptir. Ancak yıllar içinde bazen öğretmenler bu heyecanı kaybediyor. "Bir tek benimle olur mu?" düşüncesi yanlıştır. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmalıdır. Yetiştirdiğimiz her çocuk bir gün bizim karşımıza çıkabilir. Dünyanın en iyi müfredatı da yapılmış olsa, öğretmenlerin sahip çıkmadığı bir müfredatla başarıya ulaşılamaz" dedi.



Ardından, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanı Bekir Erdoğan, konuşmasını yaparak yeni öğretim programının amaçları, felsefesi ve değerler eğitimine yönelik kazanımlarını içeren bilgilendirmelerde bulundu. Toplantının sonunda Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Atama Daire Başkanı Bekir Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK