Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan öğrencilere tablet desteği
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Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan öğrencilere tablet desteği

17.12.2020 09:34 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:38
Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan öğrencilere tablet desteği

VAN'ın Erciş ilçesi Adnan Menderes İlkokulu 1 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 72 tablet hediye edildi.

VAN'ın Erciş ilçesi Adnan Menderes İlkokulu 1 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 72 tablet hediye edildi.

Turkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın başlattığı 'Yeni Dünya' kampanyası,  yaptığı bağışla Van'daki çocukları sevindirdi. Kampanya kapsamında, Adnan Menderes ilkokulu 1 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine 72 tablet hediye edildi. Hediye edilen tabletler, okulun konferans salonunda öğrencilere Erciş Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler ve okul müdürleri tarafından dağıtıldı. Erciş Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, çocukları ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. TEGV'e katkılarından dolayı teşekkür eden İşler, "Yoğun bir çalışma sergileyen öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bazen köylerde öğretmen arkadaşlarımız uzaktan eğitim ihtiyacı duyan, fakat imkanı olmayan öğrencilerimizin evlerine kadar gidip, çocuklarımızı takip etmektedirler. Okulumuza 72 adet tablet hediye eden Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Ayrıca okulumuz öğretmenlerinden Esra Sabak bu projede yer aldı, bu projenin olgunlaşıp bu seviyeye gelmesine katkı sağladı. Verilen emeklmerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi. 


Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan öğrencilere tablet desteği
Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan öğrencilere tablet desteği
Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan öğrencilere tablet desteği
Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan öğrencilere tablet desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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