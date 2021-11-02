Eğitim-Bir-Sen Samsun Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasını istiyor

SAMSUN (AA) - Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız, "Zaman, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır. Öğretmenin özlük haklarını ve yetkilerini genişletecek, ona destek olacak içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması beklentisi artık karşılanmalıdır." dedi.

Eğitim-Bir-Sen Samsun Şubesi önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Yıldız, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer verilmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen öğretmenlerin meslek kanununun hala yapılmadığını söyledi.

Resmi veya özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayan bir meslek kanununun hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Yıldız, "Öğretmenler olarak beklentimiz, özlük haklarımızın tanımlanması ve geliştirilmesi, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik ayrımının ortadan kaldırılması, resmi, eğitim kurumlarındaki bütün öğretmenlerin kadrolu olarak istihdam edilmesi, mesleğimizde ilerlememizi sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, istihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere zorunlu hizmet gibi zorlayıcı dayatmalar yerine teşvik edici uygulamaların getirilmesi, resmi veya özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayan bir meslek kanununu hayata geçirilmelidir. Zaman, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır. Öğretmenin özlük haklarını ve yetkilerini genişletecek, ona destek olacak içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması beklentisi artık karşılanmalıdır." ifadesini kullandı.

Haberi Kaydet