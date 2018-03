Eğitim Bir Sen Horasan Temsilciliği tanışma toplantısı düzenledi.

Horasan İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurt, Eğitim Bir Sen Erzurum 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş ve yönetiminin de katıldığı, Horasan'da öğretmenlerle akşam yemeği düzenlenerek tanışma toplantısı yapıldı. Toplantıya çok sayıda öğretmen katıldı.

Düzenlenen programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğitim Bir Sen Horasan ilçe temsilcisi Mikail Kaya, "Benden önce bu görevi yöneten ilçe temsilcimiz Mehmet Adıyaman ve Öner Aydın'a hizmetlerinden ötürü teşekkür ederim. Yaklaşık olarak 4 aydır ilçe temsilciliğini yürütüyorum. İlçe yönetimimiz ile beraber birçok okulumuzu ziyaret ettik ve bu ziyaretlerimiz inşallah yıl boyu sürdürerek bütün okullarımıza gerçekleştireceğiz" dedi.

Erzurum Şube Başkanı Mustafa Karataş'ta, "Değerli arkadaşlar öyle bir sendikanın şube başkanlığını yapıyorum ki bu görevden şeref duyuyorum çünkü bu sendikayı kuran merhum Mehmed Akif İnan abimiz büyüğümüz bu sendikayı kurarken sözün söylenmesinin zor olduğu cümlelerin kurulmasını güç olduğu ekonomik ablamda bütün imkansızlıkların olduğu bir süreçte sevgiyi, aşkı ve inanmışlığı kendine şiar edinerek hem ekonomik dar boğazdan geçmenin bir kaynağı ve bir sebebi hem tek olmanın inanmışlığına dayanarak güçlü inanmış olmanın verdiği heyecanı ve aşkı yaşamanın bu sendikayı kurup bu günlere taşınmasının. Tohumunu toprağa ekmiştir işte o tohumlar şimdi ger birisi her bir tohumun başağında yüzlerce onlarca Başak sunmuş bir gökte arz ediyor bizler zor süreçlerden geçtik burada aramızda bu sendikanın ilçe temsilciliğini yapmış bir kardeşimiz Mehmet Adıyaman var o kardeşimizi burada konuştursak okullara girmenin yasak olduğu okullara girme noktasında adeta ayakla bağlarımızın çözüldüğü ve siz nerden geldiniz ne işiniz var öğretmenlerimizi çıkartırıp da sizi mi dinlettireceğiz diyen okul müdürlerinin var olduğu süreçlerden geliyoruz okul müdürünün ağzından çıkan bir metnin anayasa yada vahiymiş gibi algılandığı ve bu süreçte öğretmen arkadaşlarımızın okul müdürünün odasının önünden geçemediği sendikada kimmiş bunlar be işe yarar diyen bu fikir ve duyguların tartışıldığı süreçlerden geçiyoruz ilk kez üst disiplin kurulunda üyesi olunan sendikanın temsilcisinin de disiplin kuruluna katıldığı zaman Bakanın bu kimya diyerek orada sendika temsilcisinin ne işi var diyerek sorduğunda efendim artık kanunlar yasalar değişti bundan sonra artık burada üyesi olan sendika temsilcisinde burada bulunacak dediğinde yok ya desene artık biz burada canımızın istediği gibi karar veremeyeceğiz dediğimiz günlerden geliyoruz Bir bakanlık müfettişlerinin okullara geldiği zaman orada öğretmenin nasıl boncuk boncuk ter döktüğünü bir an önce gitse de rahat nefes alsak diyerek ezilmişlik hor görülmüşlük yaşadığı süreçlerden geliyoruz. Değerli arkadaşlar Allah'a şükrediyoruz tabi ki önümüzde sıkıntılar var aşılması gereken ve kazanılmaya dönüşülmesi gereken meselelerimiz var ama bu gün artık hiç bir okul müdürü hiç bir il ilçe müdürü hiçbir müsteşar yada bakan bu sendika ne işe yarıyor demiyor ve şuna sendikanın yapmış olduğu toplantıya ilçe Müdürü teşrif ediyor sivil toplumlar artık bu ilçenin demokrasisinin vazgeçilmez unsurlarıdır" diye konuştu. - ERZURUM