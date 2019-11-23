Eğitim Bir-Sen'den öğretmenlere yönelik şiddete tepki

23.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:12

Osmaniye Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mahmut Kahraman, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin, "Herkesi ilgilendiren bir meselede, toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak için herkesin yapacağı bir şey mutlaka vardır, olmalıdır." dedi.

Kahraman, sendika salonunda yaptığı açıklamada, karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğin mimarı öğretmenlerin, ince bir sanatı icra ederken zaman zaman kaba muameleye maruz kaldığını söyledi.

Saldırı ve şiddet sonucunda hayatını kaybeden bazı öğretmenlerin isimlerini hatırlatarak bu olaylara tepki gösteren Kahraman, "Herkesi ilgilendiren bir meselede, toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak için herkesin yapacağı bir şey mutlaka vardır, olmalıdır. Sendika olarak, şiddet sorununun kaynaklarını kurutacak çözümlerin mutlaka üretilmesi gerekliliğini her fırsatta dile getirdik, getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA