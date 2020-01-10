Eğitim-Bir-Sen Bursa'dan 'ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ' Mesajı

10.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:27

BAŞKAN ACAR "ÖZGÜR BASIN DEMOKRASİNİN KALESİDİR"

BURSA- Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile alakalı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında basının, temel insan haklarına, meslek etiğine dayanarak itibar kazanmış, demokratik iyileşmelere büyük katkıda bulunduğunu belirten Acar, 59 yıldır 10 Ocak'ta kutlanan bu özel günün çıkış sebebi, süreci, sonucu bakımından farkındalık ve kazanımları içeren bir mahiyete sahip olduğunu söyledi.

"GÜNÜMÜZ ÇAĞIN ADI: TEKNOLOJİ"

En yakınımızdan en uzak coğrafyaya kadar eksiksiz, tarafsız, doğru haber almak, en temel insan hakkı olduğunu vurgulayan Acar sözlerine şu şekilde devam etti, "Artık haber de haberci de her yerdedir. Günümüzde ileri bilgi teknolojileri ve internet imkânları sayesinde, en şahsi olandan en genel ve sosyal olana kadar bütün olayların anında paylaşıldığı portal ve platformlar, hayatın sıradan realitesine dönüşmüştür. Bu çağa ismini verecek derecede önem kazanan bilginin, içerik, erişim ve paylaşımı, haberin nitelik ve etkisini hiç olmadığı kadar artırmış, değiştirmiştir. Doğru bilgi, egemenlik savaşlarının haber ve bilgi kirliliği ile daha fazla sürdürüldüğü günümüzde daha bir önem kazanır olmuştur. Basın, tam da bu noktada insanların doğru haber almasına aracılık etmesi yönüyle sosyal, kültürel, siyasal hayatımızda önemli bir işlev görmektedir."

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI, DEMOKRATİK GELİŞMİŞLİĞİN VE OLGUNLUĞUN GÖSTERGESİDİR "

Basının günümüzde'dördüncü kuvvet' olarak nitelendirildiğinin, sebebinin de, halkın sesi, hak ve özgürlük taleplerinin karşılanmasını isteyen geniş kitlelerin haber ve bilgi kaynağı olduğunun altını çizen Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, demokratikleşmenin, basının özgürlüğünden ve rahat çalışma şartlarından bağımsız düşünülemez gerektiğini ve haberi çarpıtmadan, olduğu gibi aktarmak temiz bilgi ve temiz toplum adına hayati bir mesele olarak vurguladı.

"BASIN MENSUPLARIMIZ SAYGINLIK VE ÖNEM ARZ EDİYOR"

Kar kış, yağmur çamur, soğuk sıcak, demeden oldukça zor şartlarda, gece gündüz fedakârca çalışarak mesleklerini icra ettiğini belirten Acar, "Doğal afetlere maruz kalmak, kaza geçirmek, yaralanmak, kaçırılmak, işkence görmek, rehin alınmak, hatta öldürülmek gibi tehlikeleri göğüsleyerek bize doğru haber ulaştırmak için ter akıtan basın çalışanlarımız, her kademede her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir. Sağlıklı, doğru iletişim ve demokratik gelişme adına çok şey borçlu olduğumuz basın ve basın çalışanlarımızın şeffaf, özgür, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı bir anlayışla çalışması, mesleğe daha fazla saygınlık ve önem kazandırmıştır, kazandıracaktır." sözleri dikkat çekti.

Eğitim-Bir-Sen olarak, bugünün, meslek ilkelerine bağlı kalarak, toplumsal hassasiyet içinde çalışmalarını sürdüren gazetecilerin mali ve sosyal haklarının teslim edilmesine, mağduriyetlerinin giderilmesine, çalışma şartlarının iyileştirilmesine vesile olmasını temenni eden Acar, "Vefat eden basın emekçilerine Allah'tan rahmet diliyor, bütün basın mensuplarının gününü tebrik ediyoruz." diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Kaynak: Bültenler