ISPARTA (Habermetre) - Eğirdirli Girişimci Kadınlara Eğitim Verildi Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi ile ortaklaşa ilçemizden bir grup girişimci kadın, üretim ve işletme kadın kooperatifi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Eğirdir Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime; Isparta Vali Yardımcısı Ayşe Karaca, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Özlem Top, Isparta Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger ve Eğirdir Sosyal Hizmetler Müdürü (SHM) Jale Gözübenli ile SHM personeli katıldı. Isparta Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, Birlik çatısı altında birleşmelerinin önemine değinilerek, kadın kooperatiflerinin birleşerek birçok avantaja sahip olacağı ve Birlik çatısı altında birleşmede izlenmesi gereken yasal prosedür hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

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