Eğirdir Gölü'nü kurutan borular - ARŞİV

17.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:17

ISPARTA Eğirdir Gölü'nün yüzeyi, 10 yılda 520 kilometrekareden 436 kilometrekareye düştü. Bu azalmaya, tarım arazilerinde kullanılmak üzere devasa borularla binlerce ton su alınmasının neden olduğu, yaşanan su kaybının iki Kovada Gölü, iki Gölcük Gölü kadar olduğu kaydedildi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği'nin (TTKD) yaptığı bilimsel araştırmalarda, göl yüzeyinde son 10 yılda 84 kilometrekare su kaybı yaşanan ve su seviyesi 16 metreden 6 metreye düşen Eğirdir Gölü'nü kurutan dev borular görüntülendi. TTKD Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün yaşadığı su kaybının iki Kovada Gölü, iki Gölcük Gölü kadar olduğunu, kurumanın temel nedeninin bilimden ve teknikten uzak, vahşi sulamada kullanılmak üzere dev borularla su alınması olduğunu kaydetti.

'BU KADAR KAYBA DENİZ DAYANMAZ'Bu kadar su kaybına denizin bile dayanamayacağını söyleyen Dr. Kesici, "Eğirdir Gölü hiç dayanamadı ve kurumak üzere" dedi. Yaptığı uyarılarda, defalarca gölün boşaltıldığı yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Dr. Erol Kesici, "Eğirdir Gölü'nün nasıl boşaltıldığından bahsetmiştim. İşte o pompaj boruları. Birini kulaçladım, borunun çapını saramadım. Sanırım benim kulaç gibi iki tane daha olursa sarabiliriz. İçinden araç geçecek büyüklükte borular. Gelendost-Yenice kaynağından bu borularla kuru tarım alanlarına 3 ay süreyle su verildi. Bu nedenle 3 ayda gölün su seviyesi neredeyse 2 metre düştü" dedi.KAYBIN YÜZDE 55'İ AŞIRI SU ALIMIEğirdir Gölü'nün öncelikli amacının içme suyunu karşılamak olduğuna dikkat çeken Dr. Erol Kesici, ama devasa borularla Atabey, Barla, Gelendost, Sarıidris, Senirkent, Eğirdir ve Yalvaç ilçeleri için gölden su alındığını kaydetti. Dr. Kesici, "Yıllardır gölün önceliği tarımsal alanlar olmuştur. Sonuç göl kuruyor. Eğirdir Gölü'nden ve gölü besleyen dere ve göletlerden su alınıyor. Gölün yıllık su bütçesi korunmadan aşırı su alımı yapılıyor. Göle ulaşacak yeraltı ve yüzey suları da alınıyor. Aşırı su alınması nedeniyle göl, son yıllarda su seviyesinin neredeyse yüzde 55'sini kaybetmiştir" diye konuştu.YENİ SULAMA PROJELERİ DE VARDr. Erol Kesici, 482 kilometrekare alana sahip gölden doğrudan su temin eden yeni projeler olduğunu da belirtti. Dr. Kesici, şunları dedi: "Atabey, Hoyran, Senirkent 1'inci ve 2'nci merhale. Gelendost 1'inci ve 2'nci merhale. Boğazova, Tokmacık-Çaltı, Barla Sulamaları yanı sıra KHGM pompaj sulamaları da mevcut. Ayrıca Isparta'nın içme ve kullanma suyu temini de Eğirdir Gölü'nden sağlanmakta. Eğirdir Gölü'nden mevcut pompa istasyonları sayesinde alınan su, 13 bin 834 hektarlık tarım arazisinin sulanması için borulu bir sisteme aktarılacak. Ayrıca Atabey Ovası pompaj tesisleri ile sulanmayan ve yüzey suyu ya da yeraltı sularıyla sulanamayan Gönen-Keçiborlu tarım arazilerinin Eğirdir Gölü'nden pompajla sulanması, mevcut Atabey sulaması sağ ana kanalına yeterli suyun sağlanmasına yönelik kesin projeler hazırlandı."'GÖL ADETA İFLAS ETMİŞ'Eğirdir Gölü çevresinde yasal ve yasal olmayan pompaj/kuyularla yeraltı sularının da çekildiğini söyleyen Dr. Kesici, "Bunun yanı sıra göl çevresinde sulama amaçlı açılan 30'dan fazla gölet var. Bunlar gölü besleyen yüzey sularını depoluyor. Göl bu nedenlerle beslenememekte. Devlet Su İşleri (DSİ) raporlarına göre, gölün su bütçesi 60 yıldır hep negatif, zarardadır. Son yıllarda ise göl adeta iflas etmiş, kepenk kapatacak duruma gelmiştir. Gölün sığlaşması sonucu buharlaşma etkisi de 3-4 kat artmıştır" dedi.KOVADA GÖLÜ DE TEHLİKEDE

Dr. Erol Kesici, Kovada Gölü'nün geleceğinin de tehlikede olduğunu söyledi. Gölde aşırı oranda kirlenme olduğunu belirten Dr. Kesici, su seviyesinde ise yüzde 60 oranında azalma olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA