Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılığa 5 bin 455 lira ceza
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Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılığa 5 bin 455 lira ceza

Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılığa 5 bin 455 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ISPARTA (İHA) – Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir şahsa 5 bin 455 lira para cezası uygulandı.

ISPARTA (İHA) – Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir şahsa 5 bin 455 lira para cezası uygulandı.

Eğirdir Gölü'nde su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, sürdürülebilir avcılığın temin edilmesi ve balık popülasyonunun korunması için av yasağı devam ediyor. Bu kapsamda Senirkent ilçe jandarma komutanlığı ekipleri 2 Mayıs günü Büyükkabaca'da şüpheli bir araçta yaptıkları aramada balık tespit etti. Daha sonra ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleriyle yapılan denetimde araçtaki 8 adet sazan balığının Eğirdir Gölü'nden zıpkınla avlanıldığı belirlendi. Yasak zamanda menşei belgesiz balık nakli yapan B.G. isimli şahsa 5 bin 455 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca mevcut balıklara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 34. maddesine istinaden işlem yapmak üzere el konuldu. - ISPARTA

Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılığa 5 bin 455 lira ceza
Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılığa 5 bin 455 lira ceza
Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılığa 5 bin 455 lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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