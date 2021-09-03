Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede öldü
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Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede öldü

Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede öldü
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'dan tatil için ailesiyle Eğirdir'e gelen İbrahim Akpınar, Altınkum Plajı'nda göle girdi. Bir süre sonra çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Çevredekilerin yardımıyla gölden çıkarılan Akpınar, kaldırıldığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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