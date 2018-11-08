Eğirdir'de Altyapı Çalışmaları

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir süredir devam eden altyapı ve kanalizasyon çalışmaları sona erdi.

Eğirdir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Çiçeklikaya mevkisinde sona eren çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şengöl, ilçedeki altyapı sorununa neşter vurduklarını söyledi.

Çiçeklikaya'daki sorunu çözdüklerini aktaran Şengöl, "Halkımıza verdiğimiz sözlerimizi tutmaya devam ediyoruz. Eğirdirimize, bölge halkımıza, sanayi esnafımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.