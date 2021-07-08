Eğirdir'de 800 yıllık tarihi Pınar Pazarı açılıyor

ISPARTA (İHA) –Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tarihi Pınar Pazarı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 18 Temmuz'da açılacak ve Ekim ayının sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

ISPARTA (İHA) –Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tarihi Pınar Pazarı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 18 Temmuz'da açılacak ve Ekim ayının sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Eğirdir'de yaklaşık 800 yıldır kurulduğu bilinen tarihi Pınar Pazarı, bu yıl da hizmet verecek. Her yıl yaz sonunda kurulan ve yaklaşık üç ay süren pazarda, Eğirdir ve çevresindeki köylerden üretilen ürünlerin yanı sıra kurulan açık hava lokantalarında bölgeye özgü tandır kebabı da satılıyor. Tarihi pazarın, bin 200'lü yılların başında yöreye yerleşen Türkler tarafından kurulduğu tahmin ediliyor

Tarihi Pınar Pazarı, yüzlerce yıllık hasat bayramı geleneğini de sürdürüyor. Meyveden sebzeye, zücaciyeden giyim eşyasına birçok ürünün satıldığı pazar, Eğirdir'e 7 kilometre uzaklıktaki Bağarası (pınar pazarı) mahallesindeki mesirelik alana kuruluyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı