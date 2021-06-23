Eğilen elektrik direklerinin tamirini istiyorlar
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Eğilen elektrik direklerinin tamirini istiyorlar

Eğilen elektrik direklerinin tamirini istiyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Ayvalı mahallesinde eğilen elektrik direklerinin tamirini isteyen Muhtar Ahmet Mutlu, herhangi bir kaza yaşanmamasını istediklerini belirtti.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Ayvalı mahallesinde eğilen elektrik direklerinin tamirini isteyen Muhtar Ahmet Mutlu, herhangi bir kaza yaşanmamasını istediklerini belirtti.

Muhtar Ahmet Mutlu, "6 aydır yamuk duran elektrik direklerinin tamir edilmesini bekliyoruz. Defalarca arıza hattına telefon etmemize rağmen gelen giden yok. Elektrik direkleri birinin ölümüne sebep olmasını istemiyoruz. Kurumun Günyüzü İlçe Temsilcisi ile görüştüğümüzde de 'Elimizde malzeme yok, arıza hattını arayın bize malzeme göndererek yapılmasını kurum sağlar' diyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Eğilen elektrik direklerinin tamirini istiyorlar
Eğilen elektrik direklerinin tamirini istiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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