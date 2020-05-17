Eğil'de su kuyusunda mahsur kalan atı belediye ekipleri kurtardı Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde su kuyusunda mahsur kalan atı belediye ekipleri kurtardı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde su kuyusunda mahsur kalan atı belediye ekipleri kurtardı.

Eğil'e bağlı Kırkkuyu Mahallesi'nde bir at su kuyusunda mahsur kaldı. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine, kurtarma çalışmaları için olay yerine Eğil Belediyesi ekipleri geldi. Atı kurmak için seferber olan belediye ekipleri, vatandaşlarla el birliği içinde atı mahsur kaldığı kuyudan çıkardı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, atı kurtaran belediye ekiplerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA