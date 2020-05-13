EGİKAD geleceğin mesleklerini gençlere tanıtacak
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EGİKAD geleceğin mesleklerini gençlere tanıtacak

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, geleceğin mesleklerini gençlere tanıtmak amacıyla 'Geleceğin Meslekleri Tanıtım Projesi'ni hayata geçiriyor.

EGİKAD geleceğin mesleklerini gençlere tanıtacak
13.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:42

Yaklaşan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında EGİKAD yönetim kurulu olarak geleceğimizin teminatı gençlerimizin yolunu aydınlatmak istediklerini belirten EGİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Pınar Kılıç, "Onları Ata'mızın bize bıraktığı Cumhuriyetimize sahip çıkan aydın gençler olma yolunda yönlendirecek olan geleceğin mesleklerini tanımaları konusunda bir proje geliştiriyoruz. Bu konuda üyelerimizin katkısıyla geleceğin meslekleri rehberi hazırlıyoruz" dedi.

"Geleceğe projeksiyon tutmak istedik"

Geleceğin meslekleri listesi belirlediklerini ve bunları üyelerinin uzmanlıklarına göre her bir mesleği bir EGİKAD üyesine tahsis ettiklerini söyleyen Kılıç, "Her üyemize bir mesleği vererek o meslek hakkında bir bilgi derlemesini istedik. Bu meslekleri üyelerimizin uzmanlıklarına göre seçerek dağıttık. Geleceğin mesleklerini düşünerek bugünden gelecek için bir projeksiyon yaptık. Bugün uçuk kaçık gelecek olan kimi meslekler yarının büyük talep gören uzmanlıkları olacak. O yüzden bugünden geleceği düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Üyelerinin yardımıyla bu tanıtımları lise öğrencilerine yayacaklarını söyleyen Kılıç, "Bu sayede meslekler hakkında fikrini yazılı ve video olarak egikad instagram adresine gönderen tüm liseli gençlere, üyemiz Şahika Aşkıner'in üreteceği 'meslekler ve 19 Mayıs' temalı bufflar hediye edeceğiz" diye konuştu.

Kılıç 23 Nisan'da da dernek olarak çocukları unutmadıklarını belirterek, Başkanımız Duha Baran önderliğinde hayata geçen projemizle 100 çocuğa Nutuk kitabı, 100 uçurtma ve 100 t shirt dağıtımı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Tanıtımı yapılacak meslekler ise şunlardan oluştu:

3d Üretim Mühendisi, Genetik Çeşitliliği Memuru, Robot Mühendisleri, Aktüerlik, Biyoteknolog, Beyaz Şapkalı Hacker,İklim Kontrolü Mühendisi, Nanoteknoloji Mühendisi,Kişisel Veri Simsarı, Blockchain uzmanı,Endüstriyel Tasarım Mühendisi,Arttırılmış Gerçeklik Geliştiricisi,Veri Madenciliği,Enerji Sistemleri Mühendisliği,Online Eğitmen,Yol Denetleyicisi,Uygulama Geliştirme Uzmanı,Satış Uzmanları,İnsansız Hava Aracı Operatörü,Yazılım Kalite ve Test Uzmanı,Yapay Zeka Mühendisliği,Biyomedikal Mühendisliği,Gömülü Sistemleri Mühendisliği,Bilişim Çalışmaları Yöneticisi,Uzay Turizmi için Rehberlik,Fizyoterapist,Hiper Akıllı Ulaşım Mühendisi,UX Designer,Dijital Terzi,Soyu Tükenmiş Türler için Revivalist,Tıbbi Danışmanlar,Çöp Mühendisi,Dijital Rehabilitasyon Danışmanı,Problem Çözme Yarışması Direktörü,Kişisel Eğitim Rehberi,Özel Vücut Parçası Üreticisi,Zihin Transferi Uzmanı,Dijital İçerik Uzmanı,Kişisel Marka Danışmanı, Okülarist.

Kaynak: Bültenler

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