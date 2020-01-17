Eğer nasıl yazılır? TDK'ya göre eyer mi, eğer mi?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "eyer". Peki, eğer nasıl yazılır? TDK'ya göre eğer mi, eyer mi yazılır?
Eğerkelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Eyernasıl yazılır? Eyer mi, eğer mi? TDK'ya göre eğer kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
EĞER NASIL YAZILIR? EYER Mİ, EĞER Mİ?
Eyer nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "eğer" şeklindedir.
Eyer: Yanlış
Eğer: Doğru
EĞER İLE ÖRNEK CÜMLELER
"O zaman inandığım gibi/ Sahiden bir öbür dünya varsa eğer" - Cahit Sıtkı Tarancı