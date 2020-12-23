EGEDES nedir? EGEDES açılımı nedir?
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EGEDES nedir? EGEDES açılımı nedir?

23.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:45
EGEDES nedir? EGEDES açılımı nedir?

Trafikte egzoz muayenesi yaptırmayan araçların tespiti artık çok daha kolay ve hızlı olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara'da pilot uygulama olarak başlattığı EGEDES vatandaşların merak konusu oldu. Peki, EGEDES açılımı nedir? EGEDES açılımı nedir?

EGEDES yani Egzoz Elektronik Denetleme Sistemini 2021 yılında 81 ilde devreye sokuyor. Egzoz muayenesi yapmayanlara 895 lira ceza kesilecek. EGEDES nedir? EGEDES açılımı nedir?

EGEDES NEDİR?

Egzoz muayenesini yaptırmayan araçların tespiti artık çok daha kolay olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ankara'da pilot uygulama olarak başlattığı EGEDES yani Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi, 2021'de 81 ilde devreye alınacak.

CNN TÜRK'ten Gülşen Coşkun'un haberine göre cihaz yoldan geçen araçların otomatik olarak plakasını kaydediyor. Kaydedilen bilgiler tablete aktarılıyor. Sistemde aracın egzoz muayeneli olup olmadığı tespit ediliyor.

ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit ise konuya dair şunları aktardı:

"Yapmış olduğumuz denetimler sırasında, EGEDES sisteminde cihaz üzerindeki plaka tanıma sistemi aracın plakasını okuyor. Bakanlığımızla internet üzerinden bağlantıya geçip, aracın geçerli egzoz emisyon ölçümü olup olmadığını kontrol ediyor ve birkaç saniye içerisinde araç görüntüsüyle kaydedip sisteme raporluyor. Bu şekilde trafiği aksatmadan çok daha fazla sayıda egzoz emisyon denetimi gerçekleştirmiş oluyoruz.

Çevre mevzuatının kapsamının genişliği, denetlenmesi gereken tesisin fazla olması ve egzoz emisyon ölçümü yaptırma yükümlülüğü bulunan yaklaşık 18.5 milyon araç olduğunu dikkate aldığımızda, bu denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için bu işlemlerin dijital ortamda yapıldığı, sürekli raporlandığı ve kaydedildiği bir sisteme geçilme gereği duyuldu. Bu sistemi şu anda aktif olarak kullanıyoruz.

895 LİRA CEZASI VAR

2020 yılı için egzoz emisyon ölçüm bedeli 80 lira. Ancak bu emisyon ölçümünün yapılmaması taktirde çevre kanunu kapsamında uygulanacak idari yaptırım kararı bin 895 lira. 2020 yılında yapılan denetimlerde egzoz ile ilgili 6 milyon lira ceza uygulandı."

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 15:45:32. #1.14#
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