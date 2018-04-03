Ege Üniversitesi'nde "Egenomi Zirvesi" Düzenlendi

Etkinliğe Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. A. Özlem Önder, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Günay, Ege Üniversitesi İşletme Topluluğu üyeleri ve öğrenciler katıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker Susmuş'un moderatörlüğünü yaptığı "Küresel Piyasalar ve Türkiye Ekonomisi" konulu panele; AI Capital Direktörü Ekonomist Belgin Maviş, Noorcm Yurtiçi Piyasalar Satış Müdürü Mert Yılmaz, QNB Finans Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı, konuşmacı olarak katıldı.

Açılışta konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "İşletme Topluluğumuz çok önemli etkinlikler düzenliyor. Ekonomi alanında önemli başarılara imza atan ekonomistleri, bankacıları ve akademisyenleri Egeli gençlerle bir araya getiriyorlar. Kendilerini bu noktada kutluyorum. Bu gün bir birinden değerli isimler üniversitemize konuk oldular. 'Küresel Piyasalar ve Türkiye Ekonomisi' ile ilgili sunumlarını genç ekonomistlerle paylaşacaklar. Kendilerine şimdiden çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dünyada her şeyin çok hızlı değiştiğini söyleyen Prof. Dr. Necdet Budak, "Ulusal sınırların ortadan kalkmaya yüz tutuğu, teknolojinin akıl almaz bir hızla değiştiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bu değişimlerin en çok iletişim sektöründe yaşandığına şahit oluyoruz. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, toplumları, ekonomiden sanata, siyasetten eğitime pek çok alanda birbirlerine doğru iyice yakınlaştırıyor. Bunun altında globalleşme yatıyor. Özellikle iletişim teknolojilerindeki değişmeler ve bilgi ağındaki ilerlemeler dünyayı adeta global bir köy haline dönüştürdü. Bu süreçte ekonominin bütün argümanları sınır tanımaz hale geldi. Tüm bu gelişmelerin, devletleri dünya standardında mal, hizmet ve bilgi üretmeye sürüklediğini görüyoruz. Bu süreçte vizyonunuz yerli, hedefleriniz ise global olsun. Atatürk'ün, 'Türk Milleti, yaşadığı çağın medeniyet seviyesinin icaplarını yerine getirmek mecburiyetindedir' sözünü kendinize vizyon edinin" diye konuştu.

İşletme Topluluğu Başkanı Yaşar Teoman Ünlü, katılımından dolayı Prof. Dr. Necdet Budak'a "Teşekkür Plaketi" hediye etti.