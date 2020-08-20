Ege'nin serin sularına kendini bıraktı Yeni şarkısı Son Dakika'yı hayranlarıyla buluşturan Tuğba Ekinci, güzel havayı fırsat bilerek kendisini serin sulara attı. Vücuduna küçük gelen bir bikini tercih eden Ekinci, kusursuz fiziğiyle de dikkat çekti.

Geçen ay çıkarttığı yeni single "Son Dakika" ile müzik listelerinde en çok dinlenenler arasına giren Ekinci, klip yorgunluğunu Bodrum'da tatil yaparak attı. Ünlü şarkıcı, denize girerken tercih ettiği bikinisiyle yine adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren 43 yaşındaki Tuğba Ekinci, leopar desenli bikinisiyle saatlerce denizden çıkmayarak bol bol yüzdü. Kaynak: İHA