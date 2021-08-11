Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir art arda sarsıntıların yaşandığı Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; yerin 4,03 kilometre altında gerçekleşen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.