Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel

Günlerdir art arda sarsıntıların yaşandığı Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; yerin 4,03 kilometre altında gerçekleşen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Muğla'nın Datça ilçesinde günlerdir sık sık depremler yaşanırken son olarak bugün saat 13.24'te, 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

DATÇA'YA UZAKLIĞI 46,42 KİLOMETRE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 4,03 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,42 kilometre olarak ölçüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Muğla'nın merkezinde hissedilmeyen depremin herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı
Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı
BODRUM'DA MAKİLİK VE OTLUK ALANDA YANGIN
BODRUM'DA MAKİLİK VE OTLUK ALANDA YANGIN
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Aytaç Şaşmaz Mustafa Sandal
Spor Muslera Fatih Terim Rıza Kayaalp Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 14:09:16. #1.15#

title