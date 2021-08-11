Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Günlerdir art arda sarsıntıların yaşandığı Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; yerin 4,03 kilometre altında gerçekleşen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Muğla'nın Datça ilçesinde günlerdir sık sık depremler yaşanırken son olarak bugün saat 13.24'te, 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.
DATÇA'YA UZAKLIĞI 46,42 KİLOMETRE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 4,03 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,42 kilometre olarak ölçüldü.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Muğla'nın merkezinde hissedilmeyen depremin herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı belirtildi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan