Ege'de "Yabancı Dil Kursları" başlıyor

08.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:30

Her dönem yoğun ilgi gören kursların ön kayıtları Ocak ayında,kesin kayıtları ise Şubat ayında gerçekleştirilecek. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu; "İngilizce Kursları", "Akademik Konuşma", "Akademik Okuma", "TOEFL Sınavı İçin Özel Kurs", "YDS", "IELTS Kursları" verecek.

İngilizce kurslarının yanı sıra Almanca, İtalyanca kursları da verilecek.Ayrıca Yüksek Lisans Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlilik Sınavına Hazırlık kursuda katılımcılarını bekliyor.

Yabancı Dil Kursları,belirtilen seviyelerde dersler alan öğrencilerin aktif ve düzenli katılımıyla okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin mümkün oldukça beraber kullanıldığı ve geliştiği iletişime dayalı bir sistemi geliştirmeyi amaçlıyor.

İngilizce A1 seviyesinde verilen kursta; "Kursiyerlerin Avrupa Birliği Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi" kapsamına uygun olarak kurs dönemini tamamladıklarında temel gereksinimlerini ifade edebilen, bilindik konularda basit bilgi alışverişi yapabilen temel dil kullanıcısı haline gelmeleri için gerekli dil becerilerini kazandırmayı hedefliyor. Aynı zamanda kurs bünyesinde "Akademik İngilizce Konuşma" ve"Akademik İngilizce Okuma" kurslarında kursiyerlerin,İngilizce dilini kullanarak eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, bilgilendirme ve bölüm-fakülte içi iletişim ve toplumsal faaliyetlerini ifade edebilmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: Bültenler