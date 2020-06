Ege'de online "Uluslararası 2. Ege Geometri Günü" düzenlendi Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü tarafından "Uluslararası 2. Ege Geometri Günü" kapsamında online toplantı düzenlendi.

Romanya, İspanya, Pakistan, Hindistan, İran, Suudi Arabistan, Amerika'nın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden birçok yerli ve yabancı, akademisyen ve öğrencinin katılımı ile gerçekleşen "Uluslararası 2. Ege Geometri Gününe" yoğun ilgi gösterildi.EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın da katıldığı,moderatörlüğünü Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Şahin'in yaptığı toplantıda konuşmacı olarak; İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Mete Taştan, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Evren Aydın ve Romanya Bükreş Üniversitesinden Prof. Dr. Gabriel Eduard Vilcu yer aldı. Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Yaşa da toplantıya bağlanarak katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Online toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, "Matematiğin en önemli dallarından biri olan ve yeni teknolojilerin gelişmesinde büyük katkısı bulunan Geometrinin önemine vurgu yapmak adına Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü tarafından online düzenlenen 'Uluslararası 2. Ege Geometri Günü' toplantısını gerçekleştiriyoruz.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi. Prof. Dr. Gabriel Eduard Vilcu'nun "Interactions Between Differential Geometry And Economics Analysis" başlıklı sunumu, diferensiyel geometrinin üretim, ekonomi gibi günlük hayat ile geometri arasındaki kuvvetli bağa bir örnek teşkil etmesi açısından dinleyicilerin ilgisini çekti. Doç. Dr. Hakan Mete Taştan matematiksel fizik ve diferensiyel geometride güncel uygulamaları olan "Warped-Twisted Product Hemi-Slant Submanifolds" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Warped product manifoldların, matematiksel fizikte; yüksek yerçekim alanlı bir cisim etrafındaki uzayın modellenmesi ve diferansiyel geometride;bir yıldız kütlesi veya kara delik etrafındaki dış uzayı tanımlayan Schwarzchild uzay-zamanın en iyi göreceli modellerinin verilmesi gibi önemli uygulama alanlarına sahip güncel bir konu olması sebebiyle merak uyandırıcı bir sunum oldu. Etkinliğe Doç. Dr. Muhittin Evren Aydın'ın " Matrix Pythagorean Triples with Applications to Differential Geometry" başlıklı sunumu ile devam edildi. Söz konusu konuşma Pisagor teoreminin keyfi yüzeyler üzerindeki karşılığı kullanılarak; yüzeyin eğriliği, ölçü birimi ve temel formlar ile ilgili sonuçlar elde edilmesi açısından büyük ilgi uyandırdı.

Kaynak: Bültenler