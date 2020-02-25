Ege'de it dalaşı: Yunan Genelkurmayı 'uluslararası angajman kuralları uygulandı' açıklaması yaptı
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Ege'de it dalaşı: Yunan Genelkurmayı 'uluslararası angajman kuralları uygulandı' açıklaması yaptı

Yunan Kathimerini (Ekathimerini) gazetesinde yer alan habere göre Pazartesi günü Türk F-16'larının Ege Denizi'nin doğusundaki Eşek Adası üzerinden uçması üzerinde Yunan savaş uçakları havalandı ve Türk jetlere müdahale edildi.

25.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:42
Ege'de it dalaşı: Yunan Genelkurmayı 'uluslararası angajman kuralları uygulandı' açıklaması yaptı

Yunan savaş jetleri ile Türk jetleri arasında 'de it dalaşı yaşandı.


Yunan Kathimerini (Ekathimerini) gazetesinde yer alan habere göre Pazartesi günü Türk F-16'larının 'nin doğusundaki Eşek Adası üzerinden uçması üzerinde Yunan savaş uçakları havalandı ve Türk jetlere müdahale edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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