Ege'de it dalaşı: Yunan Genelkurmayı 'uluslararası angajman kuralları uygulandı' açıklaması yaptı
Yunan Kathimerini (Ekathimerini) gazetesinde yer alan habere göre Pazartesi günü Türk F-16'larının Ege Denizi'nin doğusundaki Eşek Adası üzerinden uçması üzerinde Yunan savaş uçakları havalandı ve Türk jetlere müdahale edildi.
25.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:42
Yunan savaş jetleri ile Türk jetleri arasında Ege'de it dalaşı yaşandı.
Yunan Kathimerini (Ekathimerini) gazetesinde yer alan habere göre Pazartesi günü Türk F-16'larının Ege Denizi'nin doğusundaki Eşek Adası üzerinden uçması üzerinde Yunan savaş uçakları havalandı ve Türk jetlere müdahale edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com